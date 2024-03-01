Стало известно, как новые антироссийские санкции могут сказаться на рынке алмазов

Механизм отслеживания происхождения алмазов, создание которого требуют новые антироссийские санкции, может привести к развитию серого рынка, отрицательной рентабельности в сфере огранки и росту себестоимости алмазов. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС аналитики.

Запрет США, ЕС и G7 на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах, вступил в силу с 1 марта.

Треть всех алмазов мира добывает российская АЛРОСА, отметили эксперты. Исключение такого крупного игрока с рынка может привести к значительному скачку цен на сырье.

Кроме того, внедрение системы сертификации потребует много времени и вложений, уверены специалисты.

До этого в Минфине заявили, что санкции против российских алмазов не смогут существенно повлиять на внутренний рынок. На днях в ведомстве рассказали, что Россия совместно с другими алмазодобывающими странами, преимущественно африканскими, развивает новые рынки сбыта алмазов.

Ранее эксперты предрекли дефицит алмазов на мировом рынке.