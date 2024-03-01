Делягин о средствах на новые нацпроекты: «в бюджете денег как у дурака махорки»

В федеральном бюджете достаточно средств на финансирование новых национальных проектов и программ, о запуске которых объявил накануне президент Владимир Путин. Средства будут браться из Фонда национального благосостояния, текущих сверхдоходов и остатков средств на счетах, заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

«Я извиняюсь, но денег как у дурака махорки, на все хватит, – заверил парламентарий в беседе с НСН. – Когда вы в условиях искусственно-созданного денежного голода увеличиваете расходы и денежную массу, у вас наоборот сокращается денежный голод, деловая активность развивается быстрее, чем печатаются деньги. Это позитивно для экономики, в результате даже инфляция снижается».

По данным на 1 января на счетах Федерального казначейства «зависло» 1,4 трлн рублей из-за неэффективного применения системы единой налоговой выплаты, привел пример Делягин. По его мнению, сделать эти деньги «живыми ресурсами» можно слегка изменив даты выплаты.

«В федеральном бюджете огромное количество заначек, которые он может спокойно использовать, если хотеть развития России, а не ее разрушения», – заключил депутат.

Накануне в послании Федеральному собранию президент Путин объявил о запуске четырех нацпроектов: «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России» и «Кадры». Утвердить их он поручил до конца текущего года.

Эксперты ранее заявили о «революционном» решении Путина.