Индия начала вытеснять Китай с мирового рынка электроники

Китай начал ослаблять позиции в экспорте электроники на некоторых ключевых рынках, пишет Bloomberg. Все большую конкуренцию КНР навязывает Индия.

Особенно заметно это в Великобритании и США, где геополитическая напряженность в отношениях с Китаем в последние годы возросла. Так, если в ноябре 2021 года весь экспорт электроники из Индии в Штаты составлял 2,51% от поставок из КНР, то в 2023-м доля выросла до 7,65%. В случае с Великобританией показатель увеличился с 4,79 до 10%. Индия также нарастила поставки в Австралию, Канаду и Новую Зеландию.

В Индии находится крупнейший завод по производству смартфонов Samsung Electronics. Кроме того, Apple производит в стране не менее 7% всех iPhone через подрядчиков Foxconn Technology Group и Pegatron.

До этого премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что в ближайшие несколько лет страна дорастет до третьей экономики мира.

Впервые эксперты всерьез заговорили о преимуществах рынка Индии в начале декабря 2023 года.

Ранее Индия впервые опередила Гонконг по капитализации рынка акций.