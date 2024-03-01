Аналитик спрогнозировал курс доллара на следующую неделю

На следующей неделе доллар будет стоить 91 рубль. Такой прогноз «Газете.Ru» дал аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов.

«На следующей неделе налоговый период останется позади. Первые недели месяца обычно наименее благоприятны для курса рубля по причине сокращения продаж валюты экспортерами, поэтому мы ожидаем небольшого ослабления курса рубля до 91 рублей за доллар.

Однако на следующей неделе также будет опубликован прогноз Минфина по нефтегазовым доходам бюджета в марте», — отметил аналитик.

Минфин также будет закупать валюту в рамках бюджетного правила, поэтому не исключено увеличение ежедневных интервенций, добавил Трифонов. Он отметил, что это будет фактором поддержки рубля и позволит ему сохранить тренд на укрепление.

По данным Мосбиржи на 9:24 мск 1 марта, доллар стоит 91,3 рубля. Американская валюта подорожала на 15 копеек по сравнению с уровнем закрытия торгов четверга.

Кандидат экономических наук, директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент, кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Перепелица в беседе с «Газетой.Ru» не исключил понижения курса доллара до 87 рублей в марте.

Ранее инвестиционный стратег Александр Бахтин объяснил укрепление рубля.