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Полиция начала проверку кафе в Белгородской области после откровенной вечеринки

Белгородская полиция начала проверку кафе в Валуйках после откровенного шоу

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Global Look Press

В Белгородской области полиция проводит проверку в кафе, где на 23 февраля было устроено откровенное шоу. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.

В соцсетях жители пожаловались на то, что в городе Валуйки открылось кафе «непонятного характера», а в интернете распространились «видео-ролики непристойно-пошлого характера». Люди попросили властей предпринять меры.

Глава администрации Валуйского горокруга Алексей Дыбов заявил, что такая ситуация бросает вызов моральным, духовно-нравственным ценностям общества и не должна быть в период проведения специальной военной операции.

По словам чиновника, власти обратились с заявлениями в контрольно-надзорные органы для принятия мер в соответствии с российским законодательством.

Представитель кафе в Валуйках рассказала агентству, что для проведения шоу пригласили девушек из стриптиз-клуба в Белгороде. По ее словам, гостям заведения мероприятие понравилось, все остались довольны. Она отметила, что не понимает, почему в отношении клуба хотят начать проверку.

«Администрация звонила, за это спрашивала, я сказала, что это открытый клуб, что мы это официально сделали. Сказали, что будет проверка, что могут нас закрыть», — сказала собеседница.

По ее словам, у клуба никогда проблем не было, а его владельцы занимались волонтерством, помогали российским военным.

Ранее суд зарегистрировал иск к Ивлеевой и «Мутабору» из-за «голой» вечеринки.

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