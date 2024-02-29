Польша планирует ввести эмбарго на агропродукцию из России и Белоруссии

Премьер-министр Польши Дональд Туск после встречи с лидерами протестующих фермеров заявил, что власти республики в ближайшее время будут работать над введением эмбарго на сельхозпродукцию из России и Белоруссии, передает ТАСС.

«Мы будем вместе работать над тем, чтобы было введено эмбарго на российскую и белорусскую сельскохозяйственную продукцию», — сказал глава правительства.

Также премьер уточнил, что в ближайшее время он будет убеждать лидеров партий из правящей коалиции разработать и принять соответствующий законопроект. Туск отметил, что планируется также поднять вопрос введения ограничений на продовольствие из России и Белоруссии на уровне сообщества.

До этого Туск заявлял, что Польша ведет переговоры о полном временном закрытии границ с Украиной.

Польские фермеры и другие аграрии проводят многочисленные акции протеста в связи с ситуацией с экспортом украинского зерна на территорию Европейского союза после прекращения зерновой сделки. Аграрии в Польше и других странах Европы обвиняют украинских производителей и собственные власти в разорении местных производителей и перегрузе европейского рынка.

Ранее в Литве обвинили Польшу в нарушении свободной торговли в ЕС.