Евросоюз разморозил около €137 млрд для Польши из своих фондов

Еврокомиссия (ЕК) разблокировала для Польши порядка €137 млрд из фондов Евросоюза после усилий республики по укреплению независимости судебной системы. Об этом сообщает пресс-служба ЕК.

«ЕК приняла два правовых акта, которые откроют Польше доступ к сумме до €137 млрд», — отмечается в заявлении.

В ЕС пришли к выводу, что Польша исполнила два ключевых этапа по реформированию своей судебной системы: поменяла дисциплинарный режим для судей и стала применять браузер Arachne, поддерживающий системы аудита стран Евросоюза.

Согласно решению Еврокомиссии, Польша получит до €59,8 млрд из Фонда восстановления после пандемии и до €76,5 млрд из фондов сплочения. Первые поступления ожидаются в ближайшие недели.

В январе прошлого года сейм Польши обновил закон о Верховном суде для разблокировки средств из фонда ЕС.

Ранее Варшава запросила у фонда мира ЕС €240 млн на рефинансирование поставок оружия Украине.