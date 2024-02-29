Инфляция в Европе остается высокой на фоне дорогого топлива

Высокие цены на топливо во Франции и Испании ставят под сомнение надежды на скорое снижение ставки ЕЦБ. Об этом пишет Financial Times.

В феврале инфляция во Франции замедлилась до 3,1% с 3,4% в январе, что ниже прогнозов в 3%. Этому способствовало замедление роста цен на продукты и промтовары. Однако ускорение роста цен на топливо до 7,2% в годовом выражении частично нивелировало снижение стоимости электроэнергии в Испании, где инфляция в феврале составила 2,9% после 3% в январе, отмечает издание.

Эти данные ограничивают надежды на скорое снижение ставки ЕЦБ, которая в настоящее время составляет рекордные 4%. Аналитики Goldman Sachs считают, что регулятор может снизить прогноз инфляции в еврозоне на 2023 год до 2,3% с 2,7%.

По словам главы ЕЦБ Кристин Лагард, ожидается дальнейшее замедление инфляции, однако рост зарплат остается высоким и будет подстегивать инфляцию.

Ситуация напоминает 1970-е годы, когда нефтяные шоки привели к высокой инфляции в развитых странах. Высокие цены на бензин и дизельное топливо ударяют по потребительскому спросу и могут привести к рецессии в странах ЕС, пишет газета.

Правительства европейских стран пытаются бороться с инфляцией — в Германии введены льготы на общественный транспорт, во Франции ограничили рост тарифов ЖКХ. Однако пока эти меры не приносят ощутимых результатов в сдерживании инфляции.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскрыл, какую цену заплатит ЕС, поддерживая Украину.

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