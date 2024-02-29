Путин заявил, что многодетные семьи смогут экономить 1300 рублей в месяц

Многодетные семьи в России смогут экономить 1300 рублей в месяц за счет увеличения налогового вычета в два раза. Такое предложение президент РФ Владимир Путин озвучил в ходе оглашения послания Федеральному собранию 29 февраля.

«Предлагаю увеличить в два раза – до 2800 рублей в месяц – налоговый вычет на второго ребенка, и до 6 тыс. рублей в месяц – на третьего и каждого последующего ребенка. Что это значит? Для примера, семья с тремя детьми каждый месяц будет сохранять в своем бюджете 1300 рублей», — подчеркнул президент.

Путин также предложил повысить с 350 тыс. до 450 тыс. рублей размер годового дохода, на который распространяется налоговый вычет. Президент отметил, что в российских семьях, где растет много детей, много и забот. Поэтому у родителей должно оставаться больше свободных денег на решение возникающих повседневных проблем, заключил Путин.

В ходе обращения к Федеральному собранию Путин также предложил продлить семейную ипотеку под 6% до 2030 года. Экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода сказал «Газете.Ru», что это повысит спрос россиян на программу на 40-50% от текущего уровня.

Ранее Путин анонсировал ипотеку со льготной ставкой 2% для участников спецоперации.