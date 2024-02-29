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Минфин выступил за внешторговые расчеты российскими криптовалютами

В РФ предлагают разрешить оплату импорта криптовалютами добытыми в стране

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Dado Ruvic/Reuters

Минфин РФ выступил за легализацию использования криптовалют, добытых в России посредством майнинга, при осуществлении внешнеторговых расчетов. Об этом заявил представитель ведомства Осман Кабалоев, передает РБК.

По его словам, соответствующий законопроект находится на финальной стадии согласования и может быть принят уже в текущую весеннюю сессию Госдумы. Документ призван урегулировать сферу майнинга в России, пишет издание.

«Мы над этим законопроектом продолжаем работать. В работе над этой поправкой осталось буквально несколько деталей, которые нужно досогласовать по линии правоохранительного блока», — пояснил Кабалоев.

Важно, что речь идет именно о криптовалюте, добытой в России. Ее можно будет использовать только для внешнеторговых расчетов, операции будут проводиться вне российской юрисдикции.

До этого аналитики оценили идею создания новой финансовой системы БРИКС на основе блокчейна.

Ранее цена биткоина обновила максимум с 2021 года.

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