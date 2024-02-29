Стало известно, где в России за год сильнее всего подорожала аренда комнат

Средняя стоимость аренды комнаты в России за последние 12 месяцев выросла на 14,4%, до 9,5 тыс. рублей в месяц. Сильнее всего подорожала аренда в Новокузнецке — на 68,4%, до 11,08 тыс. рублей. Такую статистику привел ТАСС генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Значительное увеличение цен также было зафиксировано в Череповце (+43,7%), Кемерове (+41,8%), Орле (+39,5%), Магнитогорске (+34%), Владикавказе (+33,1%) и Смоленске (+31,1%).

«Наиболее сильно аренда комнат возросла в цене в городах, где сейчас развивается промышленность — там требуется рабочая сила на предприятия», — пояснил Луценко.

Цена аренды комнат в Москве и Московской области увеличилась на 9,2% и 13,2% по сравнению с февралем 2023 года. В Санкт-Петербурге рост и вовсе составил 6,7%.

Меньше всего арендная плата изменилась в Вологде (+0,3%), Грозном (+1,3%) и Калуге (+1,6%).

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