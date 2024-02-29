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Выручка «МегаФона» в 2023 году увеличилась на 11,4%

Рост доходов от цифровых решений назвали одной из причин роста выручки «МегаФона»

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Shutterstock/puhhha

Выручка «МегаФона» в 2023 году увеличилась на 11,4% и достигла 444 млрд рублей, сообщает пресс-служба оператора.

Увеличение выручки МегаФона в минувшем году произошло за счет роста обоих ее сегментов: сервисной выручки (+10,6%), которая формируется за счет услуг мобильной связи, фиксированного интернета, цифровых сервисов и решений, и выручки от продаж абонентского оборудования (+15,7%), которая выросла на фоне расширения ассортимента и успешного вывода на рынок собственных торговых марок.

Также в компании отметили, что одной из причин роста выручки стало расширение абонентской базы. По состоянию на 31 декабря 2023 года она составила 76,7 млн человек (рост на 1,9% к 2022 году).

«МегаФон» по итогам 2023 года показал высокий уровень финансовой устойчивости. Показатель OIBDA достиг 181,2 млрд рублей (рост на 13%), а рентабельность OIBDA увеличилась на 0,59 п.п. до 40,82%.

Кроме того, в 2023 году «МегаФон» активно развивал инфраструктуру. По данным независимого исследования международной компании Ookla, за 2023 год показатель покрытия сети «МегаФон» увеличился на 5% по сравнению с 2022 годом.

Ранее «МегаФон» обеспечил голосовой связью и интернетом федеральную трассу у Полярного круга.

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