Фондовому рынку России предрекли стремительный рост

Капитализация российского фондового рынка должна удвоиться к 2030 году и составить 66% ВВП, заявил президент РФ Владимир Путин. Его слова приводит «Интерфакс».

«Важно, чтобы у граждан была возможность надежно инвестировать свои сбережения в развитие страны и получать при этом дополнительные доходы», — подчеркнул политик.

На днях Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий штрафы за незаконное привлечение инвестиций физических лиц. Сумма штрафа варьируется от 5 тыс. до 1 млн рублей.

До этого россиянам рассказали, какая инвестиция выгоднее вклада. По подсчетам экономиста Юрия Шедько, доход на ИИС за пять лет превысит доход на вкладе на ₽260 тыс.

Накануне депутат Анатолий Аксаков высказался о ключевой ставке ЦБ и ее влиянии на ИИС.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, чего ждать после сохранения ключевой ставки.