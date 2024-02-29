Путин анонсировал гарантии по вкладам в НПФ и ИИС

Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию анонсировал страховые гарантии для пенсионных накоплений и индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).

По словам президента, добровольные накопления в негосударственных пенсионных фондах (НПФ) в размере до 2,8 млн рублей будут застрахованы государством, то есть их возврат будет гарантирован.

Также будут застрахованы ИИС на сумму до 1,4 млн рублей. На вложения граждан в долгосрочные финансовые инструменты в размере до 400 тыс. рублей в год будет распространен налоговый вычет, отметил Путин.

Кроме того, Путин предложил ввести «сберегательный сертификат» для размещения средств в банках на срок от трех лет. По таким вкладам будет предусмотрена страховка до 2,8 млн рублей.

Эти меры призваны стимулировать граждан к инвестированию и долгосрочным накоплениям.

До этого Путин призвал направлять субъектам возвращаемые ими средства по кредитам.

Ранее Путин предложил снизить налоговую нагрузку на российские семьи.