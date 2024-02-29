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Путин поручил отработать новую модель оплаты труда бюджетников по пилотным проектам

Путин поручил в 2025 году отработать новую модель оплаты труда бюджетников

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Максим Блинов/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил правительству уже в 2025 году отработать новую модель оплаты труда работников бюджетной сферы в рамках пилотных проектов всех регионов.

Он поручил в 2026 году принять окончательное решение для всей России.

При этом глава государства назвал отдельным вопросом создание дополнительной мотивации для молодых специалистов. По его словам, необходимо, чтобы эти люди, получая работу в школах, видели перспективу для профессионального и карьерного роста.

«При этом целевым образом выделим более 9 млрд рублей из федерального бюджета на обновление инфраструктуры педагогических вузов», — добавил Путин.

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию проходит в Гостином Дворе. Трансляцию обращения также можно посмотреть на Международной форуме-выставке «Россия» и ряде российских кинотеатров.

В прошлый раз российский президент оглашал послание Федеральному собранию 21 февраля 2023 года. Как правило, глава российского государства обращается с посланием к парламенту каждый год.

Путин заявил, что сегодня Россия отстаивает свои суверенитет и безопасность.

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