Путин поручил расширить программу социальной газификации

Президент Российской Федерации Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил расширить программу социальной газификации, включив в нее товарищества.

Глава государства сообщил, что Камчатку и ряд других российских регионов газифицируют с помощью сжиженного природного газа.

Изначально условия программы газификации предусматривали прокладку сетей газораспределения до границ территории «садового некоммерческого товарищества» (СНТ), а внутри товариществ их участники должны были сами проводить сети распределения до своих участков.

20 февраля вице-премьер России Александр Новак во время пресс-конференции на международной выставке «Россия» заявлял, что программа социальной газификации для жителей Донбасса и Новороссии будет обеспечена с 1 июля.

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию проходит в Гостином Дворе. Трансляцию обращения также можно посмотреть на Международной форуме-выставке «Россия» и ряде российских кинотеатров.

В прошлый раз российский президент оглашал послание Федеральному собранию 21 февраля 2023 года. Как правило, глава российского государства обращается с посланием к парламенту каждый год.

Ранее Путин заявил, что сегодня Россия отстаивает свои суверенитет и безопасность.