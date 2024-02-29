Путин предложил ввести дифференцированную систему налогообложения

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральном собранию предложил ввести в РФ дифференцированную систему налогообложения.

«Предлагаю продумать подходы к модернизации нашей фискальной системы, к более справедливому распределению налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы», — сказал Путин.

Он призвал снизить налоговую нагрузку на семьи, в том числе за счет вычетов.

Путин попросил Государственную думу и правительство в ближайшее время представить комплекс предложений по модернизации налоговой системы. Он также поручил модернизировать налоговую систему и зафиксировать ее в новом виде до 2030 года.

Также Путин призвал направлять субъектам возвращаемые ими средства по кредитам.

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию проходит в Гостином Дворе. Трансляцию обращения также можно посмотреть на Международной форуме-выставке «Россия» и в ряде российских кинотеатров.

Раннее Путин предложил списать задолженности регионов России по бюджетным кредитам.