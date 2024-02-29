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Стало известно, какой деликатес подешевел перед Масленицей

Цены на икру упали к Масленице на фоне рекордного вылова лососевых

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Unsplash

Перед праздником в России подешевела красная икра — в среднем на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на подсчеты аналитиков «Платформы ОФД» на основе данных о продажах.

Спрос на деликатес традиционно растет перед Масленицей и Новым годом. В 2023 году Масленица начнется 11 марта — почти на три недели позже, чем в 2023-м. Пасха также будет поздней — 5 мая.

По данным сервиса «Чек Индекс», на прошлой неделе килограмм красной икры обходился в среднем в 6124 рубля. Это на 6% дешевле, чем год назад. При этом число покупок пока на 14% меньше.

Россияне чаще всего брали икру объемом 250-300 граммов. Предпочтение отдавалось продукции из горбуши, кеты и форели.

Снижение цен связано с рекордным выловом лососевых в 2023 году, отмечают эксперты. Благодаря этому на рынке появился запас, а деликатес стал более доступным, пишет издание.

До этого стало известно, что 20% икры на российском рынке не соответствуют требованиям.

Ранее эксперты предсказали рост цен на шоколад к лету.

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