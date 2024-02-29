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Путин предложил ввести Сберегательный сертификат

Путин предложил ввести Сберегательный сертификат для россиян

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Сергей Бобылев/ТАСС

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию объявил о введении нового инструмента — Сберегательного сертификата для россиян.

Граждане РФ смогут размещать свои средства в банках на срок до 3 лет. Средства будут застрахованы до 2 млн 800 тысяч рублей.

Также Путин в послании Федеральному собранию заявил, что российская экономика к сегодняшнему дню является крупнейшей экономикой Европы по размеру ВВП и пятой в мире. При этом он назвал одной из самых острых проблем РФ невысокие доходы, в том числе многодетных семей. По его словам, сейчас проблема бедности прямо затрагивает более 9% российского населения. Он заявил, что нужно к 2030 году добиться уровня ниже 7%.

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию проходит в Гостином дворе. Трансляцию обращения также можно посмотреть на Международной форуме-выставке «Россия» и ряде российских кинотеатров.

Ранее Путин заявил, что сегодня Россия отстаивает свои суверенитет и безопасность.

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