Путин предложил ввести Сберегательный сертификат

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию объявил о введении нового инструмента — Сберегательного сертификата для россиян.

Граждане РФ смогут размещать свои средства в банках на срок до 3 лет. Средства будут застрахованы до 2 млн 800 тысяч рублей.

Также Путин в послании Федеральному собранию заявил, что российская экономика к сегодняшнему дню является крупнейшей экономикой Европы по размеру ВВП и пятой в мире. При этом он назвал одной из самых острых проблем РФ невысокие доходы, в том числе многодетных семей. По его словам, сейчас проблема бедности прямо затрагивает более 9% российского населения. Он заявил, что нужно к 2030 году добиться уровня ниже 7%.

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию проходит в Гостином дворе. Трансляцию обращения также можно посмотреть на Международной форуме-выставке «Россия» и ряде российских кинотеатров.

Ранее Путин заявил, что сегодня Россия отстаивает свои суверенитет и безопасность.