В России продлят программу поддержки вузов «Приоритет-2030»

Президент Российской Федерации Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о продлении программы по поддержке университетов «Приоритет-2030» на шесть лет, на это выделят 190 миллиардов рублей.

«Критериями эффективности вузов должны быть проекты в регионах, создание реально работающих стартапов. Оценивать будем, насколько востребованы выпускники», – сказал глава государства.

Согласно программе, с 2021 года не менее 100 вузов России в регионах получают гранты от 100 млн рублей на открытие студенческих научных и коммерческих площадок, развитие лабораторий и обучающих программ.

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию проходит в Гостином Дворе. Трансляцию обращения также можно посмотреть на Международной форуме-выставке «Россия» и в ряде российских кинотеатров.

В прошлый раз российский президент оглашал послание Федеральному собранию 21 февраля 2023 года. Как правило, глава российского государства обращается с посланием к парламенту каждый год.

Путин заявил, что сегодня Россия отстаивает свои суверенитет и безопасность.