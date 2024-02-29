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Путин заявил, что Россия за шесть лет должна снизить долю импорта

Путин: Россия к 2030 году должна снизить долю импорта до 17% ВВП

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Россия к 2030 году должна снизить долю импорта до 17% ВВП. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время своего послания Федеральному собранию.

При этом президент отметил, что страна не должна производить все, однако нужно нарастить выпуск потребительских товаров, лекарств, транспортных средств и ряда других продуктов.

Для поддержки бизнеса РФ за шесть лет направит 120 млрд рублей на субсидии компаниям за научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) и промышленную ипотеку, заявил Путин. Он отметил, что фонд развития промышленности докапитализируют на 300 млрд рублей.

До этого Владимир Путин обратил внимание, что российская экономика к сегодняшнему дню является крупнейшей экономикой Европы по размеру ВВП и пятой в мире. Он добавил, что экономика России становится более сложной, технологичной и несырьевой, и уже в ближайшей перспективе она войдет в четверку крупнейших экономик мира.

Ранее Путин заявил, что сегодня Россия отстаивает свои суверенитет и безопасность.

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