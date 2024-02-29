Мировой спрос на дизель продолжит расти

Мировой спрос на дизельное топливо уже вернулся к доковидным уровням и продолжит расти в марте. Таким прогнозом с РИА Новости поделился гендиректор маркетплейса нефтепродуктов «Опен Ойл Маркет» (резидент «Сколково») Сергей Терешкин.

Традиционно спрос на дизель выше в весенние и летние месяцы, отметил эксперт. Это обусловлено сезонным ростом интенсивности автотранспортного потока и объемов строительства, пояснил он.

Мировые запасы топлива в 2024 году, согласно прогнозам, останутся ниже среднего. Более того, они могут сократиться. Это окажет давление на цены, предупредил Терешкин.

С 1 марта Россия вводит запрет на экспорт бензина. Ограничение будет действовать 6 месяцев. При этом власти не планируют вводить полный запрет на экспорт дизельного топлива.

Накануне сообщалось, что запрет на вывоз бензина из России может принести неприятности Турции.

Ранее кабмин оценил риски затоваривания из-за запрета на экспорт бензина.