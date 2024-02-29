Путин заявил, что Запад сам дискредитирует свои финансовые системы

Президент Российской Федерации Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что сегодня страны Запада сами дискредитирует свои валюты и финансовые системы.

«Запад дискредитирует свои собственные валюты и банковскую систему, на которых сидит десятилетиями», — сказал глава государства.

Россия же в свою очередь, подчеркнул Путин, будет строить новую глобальную финансовую архитектуру на передовой технологической базе, свободную от политического вмешательства.

Кроме того, РФ позитивно развивает диалог с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), со странами Африки и арабскими странами. Также российские власти намерены искать новые точки соприкосновения на Востоке и в Латинской Америке, добавил президент.

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию проходит в Гостином Дворе. Трансляцию обращения также можно посмотреть на Международной форуме-выставке «Россия» и в ряде российских кинотеатров.

В прошлый раз российский президент оглашал послание Федеральному собранию 21 февраля 2023 года. Как правило, глава российского государства обращается с посланием к парламенту каждый год.

Ранее Путин заявил, что сегодня Россия отстаивает свои суверенитет и безопасность.