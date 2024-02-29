Новый налог на вклады: кому положен возврат и как его получить

В 2024 году россиянам придется заплатить налог на доходы от банковских депозитов. При этом они смогут вернуть часть средств с помощью социальных, имущественных и инвестиционных вычетов. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ФНС.

Для возврата части налога нужно подать декларацию 3-НДФЛ, указав в ней сумму дохода от вкладов и размер уплаченного НДФЛ. Также следует заполнить данные для получения вычетов, пишет газета

По словам юриста фирмы «Двитекс» Жанны Супряги, если гражданин не подал заявление о праве на компенсацию, ФНС начислит налог в обычном порядке. Вернуть излишне уплаченный налог можно за три года.

Вычет предоставляется всем, вне зависимости от наличия работы. В 2022 году россияне таким образом вернули 2,7 трлн рублей, отмечает Юлия Гейнц из РЭУ.

По словам Супряги, если человек получил 350 тыс. рублей процентов, то налог берется с 200 тыс. Если он потратил 10 тыс. на лечение, то эту сумму можно вычесть из налогооблагаемой базы. В итоге НДФЛ в 13% будет уплачен только со 190 тыс. рублей.

Сумма возврата ограничена для каждой цели. Например, для ИИС — не более 52 тыс. в год.

Вычеты важны, чтобы люди могли компенсировать новый налог, считает ведущий научный сотрудник лаборатории исследований налоговой политики Президентской академии Виктор Мачехин. Такая мера особенно актуальна после двухлетнего перерыва во взимании налога на вклады.

Государству вычеты нужны для стимулирования определенного поведения граждан, говорит Мачехин. Социальные льготы — для поддержки образования и здравоохранения. Инвестиционные — чтобы привлечь людей на фондовый рынок.

По данным АСВ, у 96% россиян депозит менее 1 млн рублей. Значит, новый налог затронет немногих, а вычет позволит его компенсировать, резюмировала государственный налоговый инспектор, член Совета молодых ученых РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Гейнц.

До этого депутаты предложили ввести в РФ прогрессивную систему налогообложения.

Ранее в России запланировали вдвое увеличить размер налоговых вычетов.