Россиян предупредили о новых атаках мошенников под видом налога на спецоперацию

Число атак мошенников на россиян с письмами о новом налоге на специальную военную операцию и предложением отказаться от него в 2024 году будет расти. Такой прогноз «Газете.Ru» дали в пресс-службе компании F.A.C.C.T., специализирующейся на кибербезопасности.

«Там будет скорее общий возрастающий тренд. А всплески такой схемы обмана россиян могут быть связаны с появлением новых, более удобных, качественных и простых инструментов. Защититься от мошенников можно по классике — не доверять никому, проверять информацию в официальных источниках», — отметили в пресс-службе.

О новой схеме обмана россиян 28 февраля сообщили в «Тинькофф Защите», уточнив, что аферисты начали рассылать россиянам письма о новом налоге по электронной почте во время налогового периода в России. Для отказа от нового налога на СВО мошенники предлагали жертвам перейти по ссылке на поддельный сайт банка, замаскированный под реальный, и там войти в личный кабинет. Получив данные пользователя, мошенники могут списать деньги с его счета или оформить на его имя кредит, уточнили в «Тинькофф Защите».

В F.A.C.C.T. добавили, что в конце прошлого года кибермошенники под предлогом отправки открыток и писем участникам СВО, атаковали российские компании.

«В конце прошлого года эксперты компании F.A.C.C.T. зафиксировала новые атаки шпионской группы Cloud Atlas на российское предприятие из сферы АПК и исследовательскую госкомпанию. В одном из писем злоумышленники от имени представителей московского профсоюза предлагают организовать сбор открыток и поздравлений участникам СВО и членам их семей», — пояснили в пресс-службе.

Cloud Atlas — прогосударственная APT-группа, специализирующаяся на кибершпионаже и краже конфиденциальных данных. По данным исследователей, она активна с 2014 года в РФ, Беларуси, Азербайджане, Турции и Словении.

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