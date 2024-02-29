Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Кабмин оценил риски затоваривания из-за запрета на экспорт бензина

Новак: рынку не грозит затоваривание после введения запрета на экспорт бензина

close
100%
Мурад Оруджев/РИА Новости

Правительство РФ не видит рисков затоваривания внутреннего топливного рынка после введения временного запрета на продажу бензина за границу с 1 марта, отметил вице-премьер России Александр Новак. Его цитирует ТАСС.

«Мы всегда можем свои решения скорректировать в зависимости от наполнения рынка. Это нормальный инструмент для того, чтобы регулировать баланс (спроса и предложения. — «Газета.Ru»)», — отметил вице-премьер.

Кабмин также не видит необходимости корректировать топливный демпфер, добавил Новак. По его словам, в настоящий момент рынок в стране сбалансированный и не требует вмешательств.

До этого Новак рассказал, что Россия и Иран продолжают вести переговоры по своповым поставкам нефти и газа. Он также напомнил о меморандуме, подписанном между «Газпромом» и Иранской нефтегазовой компанией.

Накануне в Иране выразили надежду на углубление сотрудничества с Россией в области энергетики.

Ранее «Газпром» и турецкая сторона договорились о подготовке дорожной карты по газовому хабу в Турции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами