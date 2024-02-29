Россия и Иран продолжают переговоры по своповым поставкам нефти и газа

Россия и Иран продолжают обсуждать возможность своповых поставок нефти и газа, заявил вице-премьер России Александр Новак. Его слова приводит ТАСС.

«Вопрос актуален, стоит на повестке. Как мы знаем, есть меморандум, подписанный между «Газпромом» и Иранской нефтегазовой компанией», — сказал Новак.

До этого глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов оценил спрос на российский газ. По его словам, проблем с продажами топлива не предвидится. Министр также отметил, что Москва не отказывается поставлять газ в Европу.

Накануне министр нефти Ирана Джавад Оуджи выразил надежду на углубление сотрудничества с Россией в области энергетики.

До этого в газете Al-Watan Syria предположили, что Россия и Иран могут создать собственную «газовую ОПЕК» в рамках противостояния с западной гегемонией в сфере энергетики.

Ранее экономист объяснил, как газовый хаб в Иране поможет России выйти на новые рынки.