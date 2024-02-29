Россиянам рассказали, когда ждать снижения цен на первичку и вторичку

Стоимость жилья на вторичном рынке в России начнет снижаться весной 2024 года. Об этом kp.ru рассказал член совета Гильдии риелторов Московской области Роман Вихлянцев.

«Видим снижение активности на обоих рынках: и первичном, и вторичном. Спрос упал более чем вдвое. Льготные программы приостановлены. А вторичный рынок имеет ипотеку под 16-18% годовых. Каждый год выплачивать одну пятую стоимость недвижимости мало кто готов. Весной будет снижение на вторичном рынке», — сказал эксперт.

При этом с ценами на первичное жилье все не так однозначно, потому что застройщики могут просуществовать без повышенного спроса на квартиры в течение длительного времени, продолжил он. По мнению Вихлянцева, снижения цен в этом случае стоит ожидать летом.

Накануне глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков говорил, что цены на жилье в России начнут снижаться после отмены льготной ипотеки с 1 июля. По его словам, прекращение программы обнулит спрос по льготной ипотеке, и цены начнут падать. Уже сейчас, отметил Аксаков, рынок жилья демонстрирует тенденцию к снижению из-за ужесточения требований ЦБ к выдаче кредитов.

Ранее был назван самый популярный город для покупки жилья среди сверхбогатых людей.