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Мутко предрек скорое «охлаждение» ипотечного рынка

Мутко: спрос на рынке ипотеки в первом полугодии может снизиться на 40%

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Антон Денисов/РИА Новости

Российский ипотечный рынок ждет охлаждение. Спрос на данный вид кредитов в текущем году может упасть до 40%. Такой прогноз в интервью РБК озвучил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

«Мы понимаем, что сейчас спрос снизится, и он будет в 2024 году не на том уровне, на котором был в прошлом году. В принципе спад 30-40%», — сказал эксперт.

Ожидается, что до конца года в России произойдет перетекание спроса с рынка вторичной недвижимости в сегмент нового жилья. В результате цены на «вторичку» остановятся. Подорожание квартир в новостройках, в свою очередь, затормозит увеличение предложения с умеренным падением спроса.

Россиянам в 2024 году стало сложнее оформить ипотеку. Сейчас одобряемость ипотечных кредитов в топ-15 банков на «первичку» составляет 59%, на готовое жилье — 55,4%. При этом средний размер первоначального взноса при оформлении ипотеки с начала года вырос до 30%.

Ранее в Госдуме предрекли падение цен на жилье после отмены льготной ипотеки.

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