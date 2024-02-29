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Аналитик оценил, что помогло остановить обвал рубля в 2023 году

Аналитик Левченко: продажа валютной выручки остановила обвал рубля в 2023 году

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Shutterstock

Обвал рубля осенью 2023 года удалось остановить после выхода указа президента России Владимира Путина о том, что в стране возвращаются к механизму обязательной продажи валютной выручки от экспорта, однако в Центральном банке России считают иначе. Об этом Tsargrad.tv рассказал финансовый аналитик Владимир Левченко.

По его словам, ЦБ выступал против активизации такого инструмента. Кроме того, председатель Банка России Эльвира Набиуллина вместе со своей командой настаивают на том, что продажа валютной выручки не дала положительного эффекта, подчеркнул эксперт. При этом в ЦБ утверждают, что обвал рубля удалось остановить путем повышения ключевой ставки.

«А о том, что это именно Центробанк устроил этот девальвационно-инфляционный всплеск практически на ровном месте, из-за чего и пришлось потом поднимать ставку, почему-то не упомянули… При этом регулятор продолжает заниматься стимулированием вывода капитала из страны», — сказал Левченко.

Накануне инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин говорил, что курс рубля растет из-за пика февральского налогового периода в среду, но продавить доллар к 91 рублю может быть проблематично.

Ранее сообщалось, что Россия запустит обмен активов нерезидентов на рубли в ближайшее время.

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