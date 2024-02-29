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Белоусов оценил эффективность продажи валютной выручки

Белоусов оценил эффективность механизма обязательной продажи валютной выручки

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Меры по обязательной продаже валютной выручки крупнейшими компаниями-экспортерами оказались эффективными. Такую оценку механизму дал первый вице-премьер России Андрей Белоусов. Его слова приводит «Интерфакс».

«Наша задача — обеспечить фондирование импорта. <...> Мы продолжим взаимодействовать с российскими компаниями-экспортерами», — заявил Белоусов.

Требование о продаже валютной выручки заработало 16 октября 2023 года. Изначально планировалось, что мера будет действовать до 30 апреля текущего года, однако правительство решило продлить ее до конца 2024-го.

До этого инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин предрек ослабление курса рубля после окончания налогового периода в России (28 февраля). По его прогнозу, доллар будет торговаться в диапазоне 92,5-93 рубля. Против нацвалюты играют ограничение притока экспортных доходов в Россию.

Ранее в США оценили новые антироссийские санкции, введенные Белым домом.

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