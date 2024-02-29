Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Минэнерго оценили спрос на российский газ

Глава Минэнерго Шульгинов: у России нет проблем со спросом на ее газ

close
100%
Dado Ruvic/Reuters

Российский газ продолжат покупать, проблем со спросом на него нет, заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов в интервью газете El Moudjahid.

Министр подчеркнул, что Россия не отказывается исполнять все контрактные обязательства по поставкам газа в Европу. При этом Москва готова переориентировать экспорт на другие рынки.

Кроме того, в РФ реализуются собственные программы газификации, отметил Шульгинов. Спрос на топливо продолжит оставаться высоким, подытожил он.

Глава Минэнерго также оценил возможность создания в Алжире так называемого «газового ОПЕК». Министр напомнил, что форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ) не занимается квотированием газодобычи.

«Наш союз заключается в обеспечении суверенных прав стран-членов на собственные запасы природного газа и возможности самостоятельно планировать и обеспечивать экологически устойчивую, эффективную разработку и использование газа в интересах своих народов», — заявил Шульгинов.

Членами ФСЭГ являются 12 государств: Алжир, Боливия, Венесуэла, Египет, Иран, Катар, Ливия, Нигерия, ОАЭ, Россия, Тринидад и Тобаго, Экваториальная Гвинея.

Накануне в Иране выразили надежду на углубление сотрудничества с Россией в области энергетики.

Ранее экономист объяснил, как газовый хаб в Иране поможет России выйти на новые рынки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами