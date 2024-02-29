В Минэнерго оценили спрос на российский газ

Российский газ продолжат покупать, проблем со спросом на него нет, заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов в интервью газете El Moudjahid.

Министр подчеркнул, что Россия не отказывается исполнять все контрактные обязательства по поставкам газа в Европу. При этом Москва готова переориентировать экспорт на другие рынки.

Кроме того, в РФ реализуются собственные программы газификации, отметил Шульгинов. Спрос на топливо продолжит оставаться высоким, подытожил он.

Глава Минэнерго также оценил возможность создания в Алжире так называемого «газового ОПЕК». Министр напомнил, что форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ) не занимается квотированием газодобычи.

«Наш союз заключается в обеспечении суверенных прав стран-членов на собственные запасы природного газа и возможности самостоятельно планировать и обеспечивать экологически устойчивую, эффективную разработку и использование газа в интересах своих народов», — заявил Шульгинов.

Членами ФСЭГ являются 12 государств: Алжир, Боливия, Венесуэла, Египет, Иран, Катар, Ливия, Нигерия, ОАЭ, Россия, Тринидад и Тобаго, Экваториальная Гвинея.

Накануне в Иране выразили надежду на углубление сотрудничества с Россией в области энергетики.

Ранее экономист объяснил, как газовый хаб в Иране поможет России выйти на новые рынки.