Россиянам рассказали, что учесть при обращении за ипотекой

Россиянам, которые решили взять ипотеку в 2024 году, важно правильно оценить свои финансовые возможности: учесть не только ипотечный платеж, но и все обязательные ежемесячные расходы. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала эксперт Научно-исследовательского института Минфина РФ и портала «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко. Она дала еще четыре совета ипотечным заемщикам.

Второй совет — внимательно относиться к срокам внесения очередного платежа, то есть планировать бюджет, исключить спонтанные траты.

Третий совет — использовать возможности досрочного частичного погашения.

«Даже небольшие, но регулярные суммы, внесенные сверх положенного, помогут сократить переплату. Что именно уменьшить за счет «досрочек» — срок кредитования или размер ежемесячного платежа — лучше решать по обстоятельствам. Нужно учитывать, что досрочное погашение — это хорошо, но если все «свободные» деньги отправлять в ипотеку, не имея подушки финансовой безопасности, в сложной финансовой ситуации платить будет нечем и усилия по скорейшей выплате долга будут напрасны», — отметила Дайнеко.

По ее словам, при наличии уже имеющейся низкой процентной ставки (например, по госпрограммам) в целом практичнее отправить лишние деньги на вклад (когда проценты по сбережениям выше).

Четвертый совет — учитывать, что при снижении ключевой ставки ЦБ можно обратиться в свой банк с просьбой о снижении действующей процентной ставки по ипотеке. Исключение — программы с господдержкой (по ним предусмотрено свое регулирование без учета политики банка). При отказе можно рассмотреть предложения по рефинансированию в других банках. По словам Дайнеко, оно имеет смысл при снижении ставки не менее, чем на 2 процентных пункта.

Пятый совет — в сложной финансовой ситуации не «прятать голову в песок», а сразу сообщать об этом своему банку — выход обязательно найдется. Ипотечный заемщик, попавший в сложную жизненную ситуацию, может претендовать на ипотечные кредитные каникулы длительностью до шести месяцев, заключила Дайнеко.

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