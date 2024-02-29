В Минфине Украины объяснили, почему страна не может без внешнего финансирования

Ежемесячно Украине от Запада требуется до $3 млрд финансовой помощи. Об этом заявил глава Министерства финансов страны Сергей Марченко, его речь опубликована на сайте ведомства.

Министр пояснил, что такая сумма в текущем году жизненно необходима для обеспечения социальных расходов. По его словам, Украина не может допустить задержку в привлечении внешнего финансирования.

Накануне премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила в интервью телеканалу Sky News, что Запад должен рассмотреть все возможные варианты помощи Украине, включая отправку своих военных в страну.

Политик при этом подчеркнула, что несмотря на заявления России, такой шаг не следует рассматривать как стремление к эскалации, поскольку он необходим для защиты Украины.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж примет все возможные меры, чтобы Россия не одержала победу в украинском конфликте. По его словам, вопрос отправки войск Евросоюза на Украину обсуждался лидерами западных стран, но консенсус еще не достигнут. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь также не исключил возможность отправки военных на Украину

Ранее в Совфеде рассказали, что означает отправка войск НАТО на Украину.