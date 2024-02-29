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Экономист рассказал о плюсах и минусах вклада с привязкой к ставке ЦБ

Экономист Кузнецов рассказал, что вклад с плавающей ставкой может быть удобен

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Вклад с переменной процентной ставкой, связанной с ключевой ставкой Центробанка (ЦБ РФ), может не приносить значительных финансовых выгод, но может быть более удобным в сравнении со стандартными продуктами. Об этом сообщил доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов агентству «Прайм».

По его словам, ВТБ планирует представить вклад с изменяемым доходом, привязанным к ключевой ставке Центробанка. Условия таких вкладов могут различаться, однако их процентная ставка рассчитывается по формуле «ключевая ставка плюс или минус определенный процент», пояснил эксперт.

Преимущества данного вклада особенно заметны в периоды повышения ключевой ставки Центробанка, что обычно связано с увеличением инфляции. Это приводит к росту доходности по вкладам, что может компенсировать увеличение цен. В такие моменты банки предлагают более привлекательные условия для вкладчиков, однако перейти на них не всегда возможно без закрытия текущего вклада и потери процентов.

Чтобы не попасть в такую ситуацию, может помочь вклад с переменной процентной ставкой: достаточно открыть его на длительный срок один раз, и далее его доходность будет изменяться в зависимости от ключевой ставки. Как отмечает Кузнецов, общая доходность такого вклада скорее всего будет ниже, чем при активном управлении финансами.

Таким образом, вкладчикам предоставляется выбор – потратить время на управление для незначительного повышения доходности или согласиться на небольшое снижение доходности и использовать свое время более эффективно. По мнению эксперта, такой инструмент скорее всего будет предпочтителен для состоятельных вкладчиков.

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