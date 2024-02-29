В БРИКС прорабатывают идею общей перестраховочной компании

Заместитель руководителя Министерства финансов Российской Федерации Иван Чебесков заявил, что деловой совет БРИКС прорабатывает идею создания общей перестраховочной компании в рамках объединения, это поможет бизнесу снизить издержки и зависимость от западной инфраструктуры. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что эта тема, которая в текущий момент прорабатывается, была заявлена в рамках Делового совета БРИКС.

По его словам, за подобное будут отвечать не министерства финансов и центральные банки, а коммерческие организации, но ведомства будут этому содействовать.

До этого Чебесков заявил, что большинство стран на встрече глав минфинов и глав Центробанков БРИКС поддержали уход от доллара и переход на расчеты в национальных валютах.

Он отметил, что большинство стран на встрече согласились с необходимостью выстраивания новых механизмов проведения расчетов. Также участники поделились опытом развития цифровых валют ЦБ и собственными методами построения платформ и участия в пилотах различных платформ, подчеркнул Чебесков.

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