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Правительство не будет запрещать экспорт российского дизельного топлива

Новак: правительство не планирует вводить запрет на экспорт дизельного топлива

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Александр Астафьев/РИА Новости

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что власти не планируют вводить полный запрет на экспорт дизельного топлива, сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли наряду с ограничением на экспорт бензина введен запрет на вывоз дизтоплива, Новак сказал, что такую меру правительство не рассматривает.

Вице-премьер отметил, что в аграрном секторе, где используется дизельное топливо, ситуация с ним является стабильным, так как горючего производится в два раза больше по сравнению с потреблением. Новак напомнил, что между Министерством энергетики и Министерством сельского хозяйства подписывается график поставок сельхозпроизводителям в соответствии с поступившими от регионов заявками.

До этого представитель вице-премьера РФ Александра Новака подтвердил, что с 1 марта в стране планируют ввести временный запрет на продажу бензина за рубеж. Предполагается, что ограничение на экспорт будет действовать полгода. Инициатива призвана нивелировать рост спроса на российское топливо в весенний и летний периоды, когда ведутся полевые работы и плановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах.

Ранее ФАС возбудила дела против независимых АЗС и нефтебаз из-за накруток цен на топливо.

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