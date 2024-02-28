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Большинство стран БРИКС поддержали отказ от доллара

Замминистра Чебесков: большинство стран БРИКС поддержали отказ от доллара

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Themba Hadebe/AP

Большинство стран на встрече глав минфинов и глав Центробанков БРИКС поддержали уход от доллара и переход на расчеты в национальных валютах. Об этом заявил замминистра финансов РФ Иван Чебесков, сообщает РИА Новости.

Встреча представителей стран-участников организации состоялась 27 февраля в бразильском Сан-Паулу.

«Это было очень актуальным вопросом в рамках обсуждения на площадке БРИКС, которое мы провели», – сказал Чебесков.

Он отметил, что большинство стран на встрече согласились с необходимостью выстраивания новых механизмов проведения расчетов. Также участники поделились опытом развития цифровых валют ЦБ и собственными методами построения платформ и участия в пилотах различных платформ, подчеркнул Чебесков.

До этого сообщалось, что в рамках БРИКС может появиться многосторонняя цифровая расчетно-платежная платформа BRICS Bridge.

Накануне стало известно, что присоединения к БРИКС ожидают 25 стран.

Ранее аналитики предположили, что на смену доллару может прийти валюта стран БРИКС+.

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