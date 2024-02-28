В службе омбудсмена Сбербанка рассказали об итогах работы в 2023 году

Служба омбудсмена Сбера рассмотрела 8,1 тыс. обращений клиентов в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, несогласие с взысканием или арестом денег на счете по исполнительному производству, вопросы по дебетовым и кредитным картам, ситуации, связанные с кредитами стали самыми популярными причинами обращений в службу

«Человекоцентричность в нашей Службе — это в каждом обращении клиента видеть в первую очередь человека. Это стремление понять истинную потребность того, кто к нам обратился за помощью, и найти индивидуальный подход к решению проблемы», — рассказала финансовый омбудсмен Сбербанка Яника Баранова.

Она объяснила, что работа службы заключается в рассмотрении обращений. Так, по ее словам, если есть ошибка банка, то ее исправят, а если нет, то максимально понятно объясняют клиенту причину возникновения проблемной ситуации.

Отмечается, что в 25% обращений решение банка было пересмотрено службой. При этом в банке уточнили, что это количество на 3 п. п. больше, чем в 2022 году. Также в службе сообщили, по большинству обращений, решения остались прежними, удалось найти альтернативные способы решения проблемы.

Согласно информации службы, в 2023 году 63% обращений были рассмотрены менее чем за 10 дней. Уточняется, что этот период входило время ожидания дополнительных документов или каких-либо действий от клиента. Кроме того, 23% обращений рассматривались от 10 до 20 дней, а 14% — более 20 дней.