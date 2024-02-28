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Росстат посчитал рост реальной зарплаты в России в 2023 году

Росстат: реальная зарплата россиян в 2023 году выросла на 7,8%

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Реальная зарплата россиян в 2023 году выросла в среднем на 7,8% в годовом выражении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росстат.

Согласно данным статического ведомства, что за прошедший год среднемесячная начисленная зарплата в России выросла на 14,1% по сравнению с 2022 годом, и составила 73,7 тыс. рублей. В декабре 2023 года ее размер увеличился до 103,8 тыс., показав прирост в плюс 16,6% год к году.

Тем временем в четвертом квартале реальные зарплаты россиян увеличились на 15,5%, а только в декабре 2023 — на 8,5%. Однако наибольший рост зарплат произошел по сравнению с ноябрем 2023 года, на 40,5% — это было связано с выплатами в конце года традиционных премий и бонусов.

Реальная оплата труда — это средняя начисленная заработная плата, которая скорректирована на уровень инфляции.

До этого годовая инфляция в России по состоянию на 26 февраля составила 7,58%, по сравнению с неделей ранее она почти не изменилась (7,57%).

Ранее стало известно о замедлении инфляции в России в 2024 году.

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