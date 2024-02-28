Экономист оценил ситуацию на рынке труда России

Ситуация на рынке труда в России в 2023 году с точки зрения рядовых работников была достаточно позитивной: уровень безработицы снижался, а темпы роста зарплат превысили инфляцию. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования Президентской академии Виктор Ляшок.

«Уровень безработицы в прошлом году, как и время поиска новой работы снижались, а рост заработной платы, как показывают данные Росстата, на 7,8% обгонял инфляцию. Не удивительно, что это привело к росту потребления и значительному увеличению оборотов в розничной торговле. В то же время работодатели столкнулись с дефицитом кадров», — отметил Ляшок.

По прогнозам экономиста, в текущей ситуации для наполнения рабочих мест в РФ потребуется приток мигрантов, и соответственно, смягчение в миграционной политике.

Ситуация на рынке труда в России продолжает оставаться стабильной в 2024 году, следует из обзора Минэкономразвития РФ «О текущей ситуации в российской экономике» (есть у «Газеты.Ru»). Уровень безработицы в январе вернулся на уровень 2,9% от рабочей силы (3% в декабре 2023 года). В декабре прошлого года, согласно последним оперативным данным, номинальная зарплата россиян увеличилась на 16% в годовом выражении и достигла 103 815 рублей, а в реальном выражении — прибавила 8,5% год к году после увеличения на 7,2% в годовом выражении в ноябре.

По итогам 2023 года номинальная зарплата выросла на 14,1% в годовом выражении, до 73 709 рублей, а реальная — на 7,8% год к году. Реальные денежные доходы россиян по итогам прошлого года увеличились на 4,6% в годовом выражении, реально располагаемые доходы — на 5,4% год к году.

Ранее россиян предупредили об ответственности за разглашение зарплат коллег.