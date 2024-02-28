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Минэкономразвития оценило уровень инфляции в России

МЭР: годовая инфляция в России по состоянию на 26 февраля составила 7,58%

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Годовая инфляция в России по состоянию на 26 февраля составила 7,58%, по сравнению с неделей ранее она почти не изменилась (7,57%). Это следует из обзора Минэкономразвития РФ «О текущей ценовой ситуации», который поступил в редакцию «Газеты.Ru».

За неделю с 20 по 26 февраля 2024 года темпы роста потребительских цен оказались на уровне 0,13%. В сегменте продовольственных товаров инфляция замедлилась до 0,19% с 0,25% неделей ранее.

По данным министерства, огурцы и картофель подешевели, что привело к замедлению роста цен на плодоовощную продукцию. Возобновилось сокращение цен на яйца, продолжила снижаться стоимость мяса кур и свинины.

Непродовольственные товары практически не изменились в цене, по ним Минэк зафиксировал околонулевую динамику. Туристические, регулируемые и бытовые услуги подорожали на 0,3% и-за подорожания цен на авиабилеты на рейсы по России (на 3,2%).

По данным Росстата, в 2023 году годовая инфляция в России достигла 7,42%. На протяжении полугода цены росли очень медленно, например, в мае годовой рост цен составлял всего 2,5%, даже с учетом высокой базы. Однако в осенние месяцы инфляция резко ускорилась, даже на фоне еще более резкого повышения ставок рефинансирования: ключевая ставка удвоилась — с 7,5 до 15%. В сентябре инфляция выросла до 6%, а к концу года добавила еще почти полтора процентных пункта.

Ранее стало известно о замедлении инфляции в России в 2024 году.

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