Сбер предложил создать Ассоциацию банков стран БРИКС по кибербезопасности

Обеспечение кибербезопасности является общей задачей международного объединения БРИКС в сфере устойчивого развития. Об этом на семинаре по финансированию устойчивого развития, который Банк России провел для центральных банков стран БРИКС, заявил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Отмечается, что во время своего выступления он предложил создать Ассоциацию банков стран БРИКС по кибербезопасности.

«Говоря об устойчивом будущем, важно не забывать об обеспечении кибербезопасности. Это еще одна общая задача для стран БРИКС», — сказал первый зампред правления Сбербанка.

Ведяхин объяснил, что совместная работа окажет большое содействие на пути устойчивого развития. Он предположил, что объединение усилий позволит найти новые экономические возможности и придаст импульс для развития бизнеса, технологий и справедливого энергоперехода.

Ранее сообщалось, что первый зампред правления Сбербанка представил разработанную концепцию Климатического совета стран БРИКС, в которой отражено понимание задач, функционала и направлений работы. По его мнению, для объединения усилий странам альянса необходимо создать единый орган, который станет центром выработки совместных решений и реализации проектов. Он подчеркнул, что такой площадкой может стать Климатический совет стран БРИКС.