Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Сбер предложил создать Ассоциацию банков стран БРИКС по кибербезопасности

Ведяхин: беспечение кибербезопасности — это еще одна общая задача стран БРИКС

close
100%
Сбер

Обеспечение кибербезопасности является общей задачей международного объединения БРИКС в сфере устойчивого развития. Об этом на семинаре по финансированию устойчивого развития, который Банк России провел для центральных банков стран БРИКС, заявил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Отмечается, что во время своего выступления он предложил создать Ассоциацию банков стран БРИКС по кибербезопасности.

«Говоря об устойчивом будущем, важно не забывать об обеспечении кибербезопасности. Это еще одна общая задача для стран БРИКС», — сказал первый зампред правления Сбербанка.

Ведяхин объяснил, что совместная работа окажет большое содействие на пути устойчивого развития. Он предположил, что объединение усилий позволит найти новые экономические возможности и придаст импульс для развития бизнеса, технологий и справедливого энергоперехода.

Ранее сообщалось, что первый зампред правления Сбербанка представил разработанную концепцию Климатического совета стран БРИКС, в которой отражено понимание задач, функционала и направлений работы. По его мнению, для объединения усилий странам альянса необходимо создать единый орган, который станет центром выработки совместных решений и реализации проектов. Он подчеркнул, что такой площадкой может стать Климатический совет стран БРИКС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами