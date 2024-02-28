В Госдуме предрекли падение цен на жилье после отмены льготной ипотеки

Цены на жилье в России начнут снижаться после отмены льготной ипотеки с 1 июля, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью RTVI.

По его словам, прекращение программы обнулит спрос по льготной ипотеке, и цены начнут падать. Уже сейчас, отметил Аксаков, рынок жилья демонстрирует тенденцию к снижению из-за ужесточения требований ЦБ к выдаче кредитов.

«Почти 100% ипотечных кредитов на сегодня выдаются по льготам. В результате нарушаются рыночное равновесие, рыночные законы. К сожалению, были даже случаи злоупотребления, поскольку многие, используя эту льготу, брали по несколько кредитов ипотечных», — сказал Аксаков.

По его мнению, для большинства заемщиков должна действовать рыночная ставка, чтобы и цены на жилье стали рыночными.

Льготы сохранятся для многодетных семей, участников СВО и жителей депрессивных регионов, уточнил парламентарий. В Москве и Подмосковье сосредоточено 35% льготной ипотеки.

До этого в Госдуме призвали развивать кооперативы и наемное жилье вместо льготной ипотеки.

Ранее эксперты зафиксировали резкое снижение запросов на ипотеку в РФ.