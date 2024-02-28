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ВЭБ.РФ предлагает ввести субсидии на покупку электромобилей

ВЭБ.РФ разрабатывает модель льготного кредитования электротранспорта

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ разрабатывает финансовую модель стимулирования производства и спроса на электромобили в России. Об этом сообщила исполнительный директор ВЭБ.РФ Виктория Путилина на выставке «Россия» в рамках круглого стола по развитию электротранспорта, передает РИА Новости.

Предлагается выдавать льготные инвесткредиты на закупку ключевых компонентов электромобилей — батарей и двигателей. Это позволит снизить стоимость электрокаров для потребителей.

«Финансирование поможет высвободить средства автопроизводителей, привлекаемые ими под высокие ставки. Мы хотим создать гарантированный спрос на электромобили и зарядную инфраструктуру», — отметила Путилина.

По ее словам, необходим комплексный подход — стимулирование производства, продаж, создание заправочной инфраструктуры. Масштабы поддержки зависят от объема финансирования и показателей локализации.

Сегодня Россия переходит ко второму этапу реализации концепции развития электротранспорта до 2030 года. Цель — увеличить долю электромобилей до 10% от общего производства.

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