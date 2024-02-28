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Греф признал угнетающее влияние высоких ставок на кредитование

Греф отметил, что перекос в процентных ставках сильно угнетает кредитование

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Сбер

Спрос на кредиты в России значительно упал из-за высоких процентных ставок, заявил президент Сбербанка Герман Греф на конференции, передает «Интерфакс».

По его словам, перекос в ставках оказывает сильное негативное влияние на выдачу кредитов.

«Может быть, стоило начать немного раскручивать кредитование пораньше или снижать ставки пораньше. Посмотрим, как будет. Это компетенция ЦБ», — сказал Греф.

Глава Сбербанка считает маловероятным сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 16% до конца 2024 года. По прогнозу банка, к концу года она снизится до 11%.

Греф отметил существенное замедление инфляции в последнее время.

«В целом мы видим, что выходим на плато с инфляцией. Пока не видим серьезных проинфляционных факторов», — сказал он.

Сбербанк ожидает снижения темпов роста кредитования в 2024 году. Корпоративный кредитный портфоль банковского сектора по итогам года увеличится на 12-14%, розничный — на 4-6%. Сбербанк планирует опережать рынок по темпам роста кредитов.

В 2023 году Сбербанк нарастил корпоративное кредитование на 25,2% — до 23,3 трлн рублей, розничное — на 29,3% до 16,1 трлн рублей.

«Высокие ставки по кредитам сильно снижают спрос, мы это четко видим», — констатировал Греф.

До этого в Госдуме высказались о ключевой ставке ЦБ.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, чего россиянам ждать после сохранения ключевой ставки.

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