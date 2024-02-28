Греф признал угнетающее влияние высоких ставок на кредитование

Спрос на кредиты в России значительно упал из-за высоких процентных ставок, заявил президент Сбербанка Герман Греф на конференции, передает «Интерфакс».
По его словам, перекос в ставках оказывает сильное негативное влияние на выдачу кредитов.
«Может быть, стоило начать немного раскручивать кредитование пораньше или снижать ставки пораньше. Посмотрим, как будет. Это компетенция ЦБ», — сказал Греф.
Глава Сбербанка считает маловероятным сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 16% до конца 2024 года. По прогнозу банка, к концу года она снизится до 11%.
Греф отметил существенное замедление инфляции в последнее время.
«В целом мы видим, что выходим на плато с инфляцией. Пока не видим серьезных проинфляционных факторов», — сказал он.
Сбербанк ожидает снижения темпов роста кредитования в 2024 году. Корпоративный кредитный портфоль банковского сектора по итогам года увеличится на 12-14%, розничный — на 4-6%. Сбербанк планирует опережать рынок по темпам роста кредитов.
В 2023 году Сбербанк нарастил корпоративное кредитование на 25,2% — до 23,3 трлн рублей, розничное — на 29,3% до 16,1 трлн рублей.
«Высокие ставки по кредитам сильно снижают спрос, мы это четко видим», — констатировал Греф.
До этого в Госдуме высказались о ключевой ставке ЦБ.
Ранее «Газета.Ru» рассказала, чего россиянам ждать после сохранения ключевой ставки.