Греф счел временной мерой комиссии для застройщиков по льготной ипотеке

Глава Сбербанка Герман Греф назвал временными комиссии для застройщиков по льготной ипотеке. Об этом сообщил ТАСС.

«Это временная мера», — сказал он.

По словам Грефа, предстоит балансировать «вместе с застройщиками». Глава Сбербанка обратил внимание на необходимость вклада со стороны строителей, который позволит смягчить ситуацию.

Он подчеркнул, что кредитные организации лишили стимула заниматься ипотекой, так как она стала приносить убытки. Греф назвал выдумкой то, что банки «зарабатывают 5% маржи на ипотеку». Глава Сбербанка добавил, что если бы банки имели такой доход, то за выдачу кредитов пришлось бы биться.

Греф пояснил, что поддерживать уровень ипотеки — это вынужденная мера. Она позволяет обеспечить качество портфеля и «выживаемость» девелоперских компаний.

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