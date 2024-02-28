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Названы сроки начала поставок российской свинины в Китай

Россельхознадзор: поставки российской свинины в Китай могут начаться 29 февраля

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Marijan Murat/Global Look Press

Поставки российской свинины в Китай могут начаться уже 29 февраля 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

«Процедура доступа завершена. Поставки могут начаться уже с завтрашнего дня», — пояснили в ведомстве.

28 февраля Россельхознадзор сообщил, что три предприятия РФ по производству свинины получили право на поставки своей продукции в КНР.

Российская компания «Русагро» собирается начать экспорт свинины в Китай в марте. В настоящее время уже есть договоренности с возможными клиентами, пояснили представители фирмы.

Компания «Мираторг» также подтвердила прохождение регистрации на экспорт свиноводческой продукции в КНР.

Отмечалось, что Москва и Пекин прорабатывали вопрос поставок российской свинины на китайский рынок более 7 лет.

До этого стало известно, что Китай в 2023 году стал ключевым импортером мяса птицы и говядины из России.

Ранее китайский Starbucks выпустил кофе со вкусом свинины.

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