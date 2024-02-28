Raiffeisen Bank ужесточил условия по счетам в евро для физлиц

Raiffeisen Bank с 13 марта снизит лимит на бесплатное размещение средств в евро на текущих и накопительных счетах для физлиц до €5 тыс. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

До этого лимит составлял €10 тыс. Теперь банк будет взимать комиссию в размере 1% в месяц от суммы свыше €5 тыс., но не менее €50.

Кроме того, в марте действуют специальные тарифы для переводов в евро за рубеж: 1% при оформлении перевода онлайн (максимум €500) и 1,5% в офисах банка (максимум €500).

5 февраля, Raiffeisen Bank увеличил максимальный размер комиссии по переводам валюты за границу до $1 тыс. или евро. Сама комиссия составляет 2-3% в зависимости от канала оформления.

Условия размещения и переводов по счетам в других валютах остались прежними.

До этого стало известно, что Raiffeisen Bank не планирует продавать российские активы в ближайшее время.

Ранее Центробанк отозвал лицензию у банка «Гефест».