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ЕК работает над отказом от поставок российского газа через Украину

ЕК хочет полностью прекратить транзит российского газа через украинскую ГТС

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Еврокомиссия интенсивно работает над полным отказом от поставок российского газа через Украину. Об этом 28 февраля заявил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Тим Макфи, передает ТАСС.

По его словам, в настоящее время через украинскую газотранспортную систему ЕС получает порядка 15 млрд кубометров российского газа в год. Этот объем распределяется между Австрией, Словакией, Чехией и небольшая часть поступает в Италию.

«Еврокомиссия тесно работает с этими странами, чтобы они имели необходимое снабжение газом. Речь идет о том, чтобы эти страны могли получить газ по другим газопроводам, а также сжиженный природный газ, и мы уверены, что это возможно», — подчеркнул Макфи.

Действующее соглашение о транзите российского газа через территорию Украины истекает 31 декабря 2024 года. Еврокомиссия ранее заявляла, что не намерена его продлевать.

До этого стало известно, что мешает Нидерландам отказаться от газа из РФ.

Ранее США сорвали начало поставок газа с «Арктик СПГ-2».

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